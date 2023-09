Le debrief Bourse du 15 septembre : le CAC 40 signe une nouvelle hausse, mais...

information fournie par Boursorama • 15/09/2023 à 18:00

Hier, les investisseurs avaient l'air très satisfaits de la fin du reserrement monétaire annoncé par la BCE et aujourd'hui aussi... Et puis, une partie de cette certitude semble s'être perdue dans la seconde partie de séance. Alors, le CAC 40 finit tout de même la journée sur une progression de 0,96% vers les 7.379 points et 8,7 milliards d'euros échangés, ca change des autres jours. Sur la semaine, il aura progressé de 1,91%

Elément rassurant ce matin, la production industrielle et les ventes au détail chinoises sont ressorties supérieures aux attentes en août, alors que de nouvelles mesures de soutien ciblées à l'économie ont été annoncées.

Ce n'est pas la même ambiance à Wall Street à 17h45. Le Nasdaq cède même 1,4%. En cause, le groupe taïwanais TSMC aurait demandé à ses principaux fournisseurs de retarder la livraison d'équipements de fabrication de puces haut de gamme. Inquiet d'une demande en baisse, le groupe voudrait ainsi éviter de se retrouver avec des stocks sur les bras. Le Dow Jones aussi marque le pas et recule de 0,5%

Valeurs en hausse

Fin de séance curieuse pour Orpea qui se hisse en tête des plus fortes hausses du SBF 120 à la clôture devant Antin Infrastructures Partners et Nexans.

Les valeurs du luxe profitent des statistiques chinoises rassurantes, à l'image de LVMH, L'Oréal et Kering.

Valeurs en baisse

Casino teste de nouvelles profondeur et termine la séance à 1,87 euro

Unbail-Rodamco-Westfield est aussi sous pression, un peu lestée par JP Morgan qui a confirmé sa recommandation à "sous-pondérer" mais a abaissé son objectif de cours de 55 à 50 euros. A l'appui de ce mouvement, l'analyste avertit : "Le débat émergent sur la déflation des prix de l'habillement et des denrées alimentaires en 2024 - qui pourrait mettre en péril la croissance des ventes des détaillants - est un (nouvel) élément négatif potentiel."

Sur le CAC 40, STMicro est pénalisé par l'annonce de TSMC, Carrefour et Teleperformance se replient également.

LG (redaction@boursorama.fr)