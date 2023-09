Le debrief Bourse du 12 septembre : Hésitant, le CAC 40 se replie

information fournie par Boursorama • 12/09/2023 à 18:10

Pour cette séance, les bourses européennes évoluaient en ordre dispersé, la prudence s'impose au fur et à mesure et malheureusement le CAC40 stop son rebond et finit la séance sur un léger recul.



L'indice parisien se replie de 0,35% vers les 7 252 points, dans des volumes d'échanges à nouveau de 2,6 milliards d'euros à la clôture.



Toujours sur l'indice phare,



Stellantis poursuit sur sa bonne dynamique avec une performance de 2,63%. Juste derrière on va retrouver Vinci, Crédit Agricole et Carrefour.



A l'inverse, Airbus, lanterne rouge, lâche 2,38%

Dassault systèmes, Publicis et Worldine sont aussi en territoire négatif.



Sur le SBF 120, SES-imagotag s'envole de 12,19% et règne à la première place de l'indice. Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique a annoncé hier soir une « forte amélioration » de ses résultats au premier semestre 2023, avec un Ebitda en croissance de 72% sur un an, et un chiffre d'affaires en hausse de 33%.



On retrouve également Forvia et Ipsen qui prennent respectivement 4,20 et 2,86%.

De l'autre côté, Casino réalise une contreperformance de 5,32%, suivi de Sartorius Stedim, Eutelsat Communication et de Rémy Cointreau.

En ce qui concerne les marchés américains, le secteur technologique est au centre de l'attention des investisseurs. En premier lieu, Oracle déçoit en enregistrant un chiffre d'affaires dans sa division cloud inférieur de 10% aux attentes, ce qui entraîne une chute de l'action de plus de 11%.



Ensuite, le 12 septembre marque le début d'un procès historique de dix semaines à l'encontre de Google. La filiale d'Alphabet est poursuivi à Washington par le département américain de la Justice, pour infraction au droit américain de la concurrence. Les allégations portent sur les pratiques de Google visant à favoriser l'utilisation de son moteur de recherche, à coups de milliards de dollars.



Puis enfin, Apple dévoilera ce soir sa nouvelle gamme d'iPhone mais malheureusement le titre cède 1,64% pour le moment.

AM (redaction@boursorama.fr)