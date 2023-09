Le debrief Bourse du 11 septembre : le CAC 40 enregistre un bon début de semaine

information fournie par Boursorama • 11/09/2023 à 18:20

La bourse de Paris démarre plutôt bien la semaine, les acheteurs gardent la main profitant d'une séance calme sans indicateurs économiques, pour rebondir et se préparer aux échéances importantes de la semaine.



D'abord, avec l'annonce de l'inflation aux États-Unis mercredi, suivie de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi ou le dénouement de cette dernière semble encore très incertain. La question se pose de savoir si elle optera pour une dixième hausse consécutive de ses taux ou si elle réalisera une pause malgré une inflation persistante dans la zone euro.

Bref, pour aujourd'hui, le CAC40 termine sur une hausse de 0,52% vers les 7 278 points, dans des volumes d'échanges de 2,6 milliards d'euros à la clôture.



Toujours sur l'indice parisien,



Stellantis finit en première position avec une hausse de 2,21%, le groupe a annoncé le lancement de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, pour un montant maximum de 500 millions d'euros.



Les valeurs bancaires sont également bien orientées avec BNP Paribas, +1,85% et Société Générale qui a dévoilé ce jour son partenariat avec la société d'investissement canadienne Brookfield Asset Management pour créer un fonds de dette privée d'une valeur de dix milliards d'euros.



A l'inverse, Legrand cède 2,89%, Citi passe de « neutre » à « vendre » sur le titre, puis HSBC ajuste aussi sa cible à 84€, contre 85 précédemment.



Sur le SBF 120, JCDecaux prend les devants avec une progression de 5,81%, le groupe salue une note d'Oddo BHF qui relève son opinion de « neutre » à « surperformance », avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 22€. Tout juste derrière, Casino prend 5,32%, suivi de Rubis, Scor et Bic.



Puis la lanterne rouge pour cette séance c'est le groupe ATOS, leader international de la transformation digitale, qui perd 4,55%. On retrouve aussi en territoire négatif Vallourec et Interparfums.

Enfin, en ce qui concerne les marchés américains, à la clôture parisienne, Wall Street évoluait en hausse. Le Dow Jones progressait de 0,14% tandis que le Nasdaq prenait 0,69%



AM (redaction@boursorama.fr)