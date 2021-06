Le debrief Bourse du 10 juin : Paris insensible à la BCE et à l'inflation américaine

Boursorama • 10/06/2021 à 18:17

Sans surprise, la BCE a annoncé en début d'après-midi quelle maintenait ses mesures ultra-accommodantes, et a réitéré la théorie d'une inflation transitoire liée à des effets de base. Et justement les chiffres de l'inflation américaine étaient particulièrement attendus. La hausse des prix à la consommation a progressé de 5% sur un an, soit son plus haut niveau depuis l'été 2008 mais cela ne chahute pas outre-mesure les marchés qui tablaient peu ou prou sur ce chiffre...D'autant que l'inflation en mai s'est révélée moins forte qu'en avril...

Le CAC 40 a toutefois peu réagi. S'il campe à ses plus hauts niveaux, il termine la séance en territoire légèrement négatif vers les 6546 points.