Le certificat sanitaire européen entre en vigueur alors que les cas Covid augmentent

France 24 • 01/07/2021 à 16:37

Description : Le certificat numérique Covid européen entre en vigueur pour faciliter les déplacements dans l'Union européenne. Cependant, les cas en Europe sont en hausse pour la première fois depuis 10 semaines. De toute manière, la liberté de circulation n'est pas absolue. Le certificat est censé dispenser son titulaire d'un test supplémentaire ou d'une quarantaine à l'arrivée mais les Etats membres sont libres d'imposer leurs propres restrictions. C'est précisément ce qui s'est passé lorsque l'Allemagne a placé le Portugal sur une liste rouge à cause du nouveau variant Delta. Néanmoins, Dr. Mekki YAHIA, virologue au CHU de la Croix-Rousse, nous rassure "qu'on ne doit pas s'inquiéter parce que l'Europe, elle, a vacciné, dont la France (où) on a plus de 41 millions vaccinés." Même si le nouveau variant est très transmissible, avec un taux de 60 à 80%, la vaccin nous protègera "entre 40 et 50%, c'est très avantageux, c'est ça la bonne nouvelle. Malgré ce nouveau Delta, on ne va passer ni en soins intensifs ni en réanimation et on ne va pas mourir." Notre invité du jour, Dr. Mekki YAHIA, est également spécialiste en virologie à l'Université Claude Bernard Lyon 1.