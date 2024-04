information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 18:21

Deux chercheuses du CNRS ont découvert que le champignon responsable de l'éclatante blancheur du camembert et de son aspect duveteux n'était plus apte à se reproduire naturellement. La réplication clonale et la sélection artificielle de champignon requise par l'industrie agroalimentaire ont conduit à un effondrement de la diversité présente à l’intérieur de l'espèce.