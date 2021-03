Le blocage du canal de Suez, nouvel exemple de la dépendance de l'Europe à la Chine

France 24 • 29/03/2021 à 11:43

Le blocage du Canal de Suez pendant six jours a révélé une nouvelle fois à quel point notre économie est de plus en plus dépendante de la Chine. Plus de 350 navires se sont retrouvés bloqués par l'incident et la plupart faisaient route vers la Chine ou en revenaient. L'année dernière, 75 % des conteneurs transportés via le canal provenaient de Chine. Une dépendance qui peut s'avérer problématique en cas de crise, avec des retards de livraisons ou des pénuries de produits, et qui rend également la critique de Pékin de plus en plus difficile.