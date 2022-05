information fournie par France 24 • 31/05/2022 à 13:52

Laurent Joly est historien. Spécialiste de l’histoire de l’extrême droite et du régime de Vichy. Il signe le livre "La Rafle du Vél d'Hiv : Paris, juillet 1942", une enquête remarquable sur deux journées noires de l'histoire de France, les 16 et du 17 juillet 1942. Invité de France 24, il revient sur l'un des événements les plus tragiques de la collaboration entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie.