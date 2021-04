Boursorama • 08/04/2021 à 11:36

Société nantaise spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, tablettes et ordinateurs portables, Largo a lancé son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Son cofondateur, Christophe Brunot, était sur le plateau de "Ca bouge sur les marchés" pour expliquer les ambitions d'une entreprise au coeur d'un marché en plein essor et centré sur des préoccupations actuelles entre consommation responsable et économie circulaire.