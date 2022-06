Lancement d'un 10ème fonds obligataire à échéance

information fournie par Edmond de Rothschild AM • 08/06/2022 à 10:54

La hausse de l'inflation inhérente à la reprise de 2021, exacerbée par les tensions russo-ukrainiennes et les perspectives de croissance revues à la baisse sont autant de sources d'incertitudes qui engendrent une importante volatilité, quelles que soient les classes d'actifs. Un fonds à échéance, offrant une visibilité sur le rendement cible pour un horizon d'investissement déterminé nous semble une solution pertinente face à l'incertitude ambiante actuelle. D'autant plus que cette stratégie, si conservée jusqu'à échéance, a une sensibilité limitée à toute hausse des taux d'intérêt. En quoi est-il opportun de proposer un fonds daté actuellement ? Comment construire un tel portefeuille dans cet environnement ? Quels sont les atouts d'Edmond de Rothschild Asset Management pour ce type de produit ? Telles sont les questions auxquelles répond Alain Krief, responsable des Gestions Taux et Crédit, Gérant d'EdRS Millesima World 2028.