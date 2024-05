information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 13:46

Le nouveau président de Taïwan Lai Ching-te a promis de défendre la démocratie de l'île face aux menaces chinoises et appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires", après avoir prêté serment lundi 20 mai. François Wu Chih-chung, représentant spécial de Taïwan à Paris et Cyril Payen, grand reporter à France 24 étaient en plateau ce lundi pour évoquer le sujet.