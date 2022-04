La Turquie face à l'inflation

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 17:40

L'inflation bat des records en Turquie. En mars, elle a dépassé les 60 % sur un an, aggravée par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie qui en découle. Mais même avant ce conflit, le pays était déjà confronté à une inflation galopante, causée notamment par l'effondrement de la monnaie. Comment la hausse des prix affecte-t-elle la population et l'économie turques ? Pourquoi, malgré l'accélération de l'inflation, le pays est-il toujours engagé dans une politique monétaire de baisse des taux d'intérêt ?