information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 11:24

En République démocratique du Congo, nouvelle montée de tension dans l'est du pays. Les affrontements se sont intensifiés depuis deux jours dans l'est du pays et se rapprochent de la ville de Goma. Un soldat de la force régionale de l'EAC a été tué à cause de tirs de mortiers à Kibumba, une cité située à à peine 20 kilomètres de Goma. Une situation sécuritaire tendue et extrêmement volatile qui rend difficile le travail des organisations humanitaires.