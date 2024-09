information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 15:23

Dans cette émission, Sonia Patricelli reçoit le metteur en scène Mohamed El Khatib pour sa pièce "La Vie secrète des vieux". Sans tabou, ni pathos, ses comédiens et comédiennes qu’il a recrutés dans des maisons de retraite sont époustouflants sur scène lorsqu'ils racontent leurs désirs et leur vie sexuelle. La pièce est jouée au Festival d’automne, à Paris, et part en tournée.