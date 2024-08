La Russie envoie des renforts pour repousser l'incursion ukrainienne

information fournie par France 24 • 10/08/2024 à 10:28

La Russie a annoncé une "opération antiterroriste" dans trois régions frontalières avec l'Ukraine, après la plus importante incursion des forces ukrainiennes sur son territoire depuis le début du conflit. Des unités de l'armée ukrainienne ont traversé la frontière russe et pénétré dans la région de Koursk mardi, puis ont avancé de plusieurs kilomètres, selon des analystes indépendants. La Russie s'est empressée de déployer des troupes et des équipements supplémentaires, notamment des chars, des lance-roquettes et des unités d'aviation, pour tenter d'enrayer l'offensive ukrainienne.