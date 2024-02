La rue de Syrie, à Tripoli, symbole des fractures du Liban

information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 11:29

Dans la ville de Tripoli, au nord du Liban, une rue symbolise la complexité des relations entre le Liban et la Syrie voisine : la rue de Syrie. Avec la guerre civile qui a éclaté en 2011 en Syrie, cette rue libanaise est, elle aussi, devenue une zone de conflit. D’un côté, le quartier alaouite a pris fait et cause pour le président syrien, Bachar al-Assad. De l’autre, le quartier sunnite s’est rangé derrière les rebelles. Pendant plusieurs années, la rue de Syrie s’est transformée en un champ de bataille. De jeunes Libanais habitant Tripoli se sont affrontés, prêts à mourir pour une cause qui n'était pourtant pas la leur. Aujourd’hui, le calme est revenu dans cette rue et les communautés, hier divisées, réapprennent à vivre ensemble.