Boursorama • 13/10/2020 à 15:17

RSE : trois lettres qui signifient responsabilité sociale des entreprises et qui a pour but de concilier les objectifs de croissance et de rentabilité de l'entreprise avec le respect de l'environnement et des hommes. Comment mettre en place une démarche sincère et productive pour répondre à cet enjeu qui impacte l'entreprise à de nombreux niveaux. Les réponses de Laetitia Maman, consultante Square, en 3 minutes chrono.