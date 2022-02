La réindustrialisation de la France, un chemin long et difficile

information fournie par France 24 • 22/02/2022 à 12:14

Les élites politiques et économiques vont-elles enfin réindustrialiser la France et plus largement l'Europe, après des années de promesses non tenues ? Vectrice de ruptures d'approvisionnement, la crise sanitaire a révélé l'impérieuse nécessité d'une certaine autonomie stratégique. Anaïs Voy-Gillis, chercheuse rattachée à l'université de Poitiers, a publié un article sur la réindustrialisation de la France dans la revue Cahiers français. Elle analyse la portée des annonces gouvernementales.