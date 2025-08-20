La proposition de trêve à Gaza, acceptée par le mouvement palestinien Hamas, reprend presque intégralement un précédent plan approuvé par Israël, a déclaré mardi le Qatar, médiateur dans le conflit.
La proposition de trêve reprend "presque intégralement" un plan approuvé par Israël (Qatar)
