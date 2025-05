La Pologne lutte contre les tentatives de déstabilisation russes avant le scrutin présidentiel

information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 13:41

Les Polonais se rendent aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Dans in pays limitrophe de l'Ukraine et qui joue un rôle clé dans le soutien occidental à Kiev, les enjeux sont élevés. Tout comme, selon les autorités, l'ampleur des tentatives d'ingérence russe. De l'exacerbation d'une crise migratoire à la frontière orientale à la désinformation, en passant par les cyberattaques et les incendies criminels, le gouvernement polonais estime être actuellement le pays de l'UE le plus ciblé par les efforts de déstabilisation russes. Reportage de notre correspondant, Gulliver Cragg.