information fournie par France 24 • 13/12/2021 à 10:31

Depuis 2 ans maintenant, tous les États de la planète sont entrés en guerre mondiale.Pour une fois à l’unisson, ils luttent contre un adversaire commun : le Sars-Cov-2 rebaptisé Covid-19. Ce coronavirus particulièrement contagieux et parfois mortel perturbe les échanges et redessine la géopolitique mondiale.Jusqu’à quel point ? Retrouvez les réponses de nos reporters et celle de notre grand témoin.