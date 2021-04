"La mort du président Déby nous inquiète", dit le ministre de la Défense britannique

France 24 • 22/04/2021 à 15:18

Ben Wallace, le ministre de la Défense britannique, déplore la mort du président tchadien Idriss Déby Itno et confirme que son pays fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir ses alliés tels que la France, ainsi que les pays du Sahel, dans la lutte contre l'instabilité et la radicalisation dans la région. Ben Wallace se félicite par ailleurs des projets de défense communs menés par la France et le Royaume-Uni et souligne qu'une telle coopération est essentielle pour que les deux pays relèvent les défis lancés par la Russie ou la Chine et contrent les menaces non-conventionnelles.