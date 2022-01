La marqueterie Boulle, une affaire de famille

information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 12:15

Des matériaux précieux mariés aux bois les plus rares, de folles arabesques, des gestes d’une très grande précision : la marqueterie Boulle, inventée à la fin du XVIIe siècle, ne cesse de captiver. Dans le Loir-et-Cher, Marie-Hélène Poisson en a fait sa passion. Un savoir-faire que lui a transmis son père et que Marie-Hélène transmet à son tour à sa fille Aurore. Entre influence familiale et aspiration personnelle, l'héritage culturel perdure depuis quatre générations.