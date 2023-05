La "Maison Dallais", du bistrot au restaurant étoilé

information fournie par France 24 • 25/05/2023 à 15:00

C'est une histoire de famille et de cuisine. Depuis plus de 70 ans, dans un petit village de l’Indre, trois générations se sont succédé à la tête du restaurant "Maison Dallais". Il a vu le jour en 1960, Lucienne créant alors un petit bistrot. Puis Jacky, le fils, prend la relève et décroche la première étoile. Et c’est aujourd’hui le petit-fils, Fabrice, qui veille sur cet héritage gastronomique, en continuant de sublimer le terroir de sa région.