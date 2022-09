La livre sterling atteint un plus bas historique face au dollar

information fournie par France 24 • 26/09/2022 à 23:21

Depuis le début de l'année, la devise britannique a perdu 20% de sa valeur, et cette chute s'est accélérée vendredi dernier, après que le gouvernement de Liz Truss a annoncé son "mini-budget", destiné à relancer l'économie du Royaume-Uni. Les marchés s'inquiètent alors que économistes estiment qu'il coûtera plus cher que ce qu'avance le chancelier de l'échiquier Kwasi Kwarteng et que le plan de financement de ces dépenses reste flou.