30/10/2023 à 13:50

Le château de Villers-Cotterêts, en Picardie, abrite désormais la nouvelle Cité internationale de la langue française. Ce projet, initié par le président Emmanuel Macron, vise à promouvoir la richesse de notre langue, son histoire et son évolution. Parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde, la langue française est-elle toujours en expansion ? Nous sommes allés à la rencontre de Xavier North, Hassane Kassi Kouyaté et Barbara Cassin, co-commissaires de l'exposition.