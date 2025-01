information fournie par France 24 • 22/01/2025 à 16:38

De violents affrontements opposent les forces armées congolaises et le groupe rebelle du M23, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l’armée congolaise, le groupe armé a "fait une percée sur Bweremana, au Nord-Kivu, et Minova, au Sud-Kivu", mardi. Avec le voisin rwandais, "l'option de la guerre est une option qui est envisagée", et "nous y sommes déjà d'ailleurs", déclare sur France 24 Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RD Congo.