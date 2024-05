La France, médaille d'or de l'attractivité

information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 11:03

Pour la cinquième année consécutive, la France a attiré le plus de projets d'investissements étrangers en Europe en 2023. Elle devance le Royaume-Uni et l'Allemagne, selon le baromètre annuel que le cabinet EY publie ce jeudi. "Au bout de cinq fois, on peut reconnaître que ce n'est pas le hasard et que c'est le résultat de la politique de l'offre menée par le gouvernement", se félicite Bruno Le Maire. Les entreprises étrangères apprécient "les compétences françaises et les infrastructures", souligne Marc Lhermitte, l'un des auteurs du rapport.