La France ingouvernable après les législatives, l’Europe en stand-by ?

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 11:50

Les élections législatives en France ont révélé un paysage politique coupé en trois blocs : la gauche du Nouveau Front populaire, le bloc central autour d’Emmanuel Macron et l’extrême droite du Rassemblement national de Jordan Bardella. La gauche est arrivée en tête, mais sans majorité pour gouverner. Quelles sont les conséquences de ces résultats en France sur le fonctionnement de l’Union européenne ? La paralysie française va-t-elle freiner les projets européens ? Et qu'en sera-t-il du nouveau groupe à l’extrême droite du Parlement européen, Les Patriotes pour l'Europe, créé par le président hongrois Viktor Orban, rassemblant plusieurs partis proches de Vladimir Poutine et qu'a rejoint le Rassemblement national ?