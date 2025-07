information fournie par France 24 • 01/07/2025 à 11:16

Une bonne partie de l'Europe étouffe sous la canicule, qui persiste depuis plusieurs jours. Elle atteint en France une ampleur géographique inédite, et a contraint certaines villes à fermer les écoles. Au Sud du continent, des températures record pour un mois de juin ont été enregistrées en Espagne et au Portugal. La marque du réchauffement climatique, qui rend les vagues de chaleur et les canicules plus fréquentes et plus intenses.