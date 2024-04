information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 17:24

La fédération InfraNum et le gouvernement ukrainien ont signé, mercredi 10 avril à Kiev, un accord pour reconstruire et moderniser les réseaux de télécommunication de ce pays en guerre. Cet accord est la première étape d'un chantier qui pourrait durer quinze ans et mobiliser 10 milliards d'euros d'investissement. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Philippe Le Grand, président d'InfraNum.