information fournie par Boursorama • 17/03/2023 à 10:33

Tiraillée entre sa lutte contre l'inflation et sa volonté d'empêcher toute déstabilisation du système financier après la faillite de la banque SVB, la Fed est dans une situation inconfortable. Doit-elle privilégier la stabilité des prix ou bien la stabilité financière ? L'analyse de Bastien Drut, responsable Etudes et Stratégie chez CPR AM.

