La démocratie fracturée ? L'assaut du capitole, un an après

information fournie par France 24 • 06/01/2022 à 20:18

La démocratie fracturée?

C'était il y a un an, jour pour jour : des partisans de Donald Trump envahissaient le Capitole, sanctuaire du Congrès américain à Washington. Joe Biden a pris la parole et mis l'accent sur la responsabilité des assaillants, et de Donald Trump qui a répondu dans un communiqué et dénoncé un "théâtre politique" de Joe Biden pour faire oublier ses "échecs". Un an après, la démocratie américaine est-elle menacée ? Quel impact sur le leadership américain dans le monde ?