La culture sous couvre-feu

France 24 • 16/10/2020 à 18:02

C'est un nouveau coup dur pour la culture en France. Après l'annonce du couvre-feu à partir de 21 h par Emmanuel Macron, producteurs, patrons de cinéma ou de théâtre ne cachent pas leur inquiétude, voire leur colère. Comment le monde culturel va-t-il devoir s'adapter à ces nouvelles restrictions sanitaires ? Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche" Louise Dupont reçoit Sophie Dulac, exploitante et distributrice de films, et Jean-Marc Dumontet, producteur et directeur de plusieurs théâtres parisiens.