La Côte d’Ivoire veut protéger ses hippopotames pygmées, en voie d’extinction

information fournie par France 24 • 31/01/2025 à 10:48

Il est petit, mignon et totalement viral : le bébé hippopotame nain "Moo Daeng", hébergé dans un zoo thailandais, est récemment devenu en quelques semaines la star de millions de posts, de mèmes et de vidéos qui ont fait le tour du monde. Mais, cet hippopotame pygmée est en voie d’extinction. Parmi les 2 500 spécimens restants, la majorité vivent en Côte d’Ivoire, dans le parc de Taï, la plus grande - et l’une des dernières - forêts primaires d’Afrique de l’Ouest. Une réserve de biodiversité de plus de 4 500 kilomètres, dont le territoire est grignotée chaque jour par des menaces nombreuses, à commencer par l’orpaillage. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Koffi.