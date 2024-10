information fournie par Boursorama • 25/10/2024 à 14:19

Statistiques économiques en berne, crise immobilière, consommation atone : alors que la confiance des ménages est au plus bas et le chômage des jeunes au plus haut, Pékin semble enfin prendre conscience de l'ampleur du ralentissement économique chinois. Comment le gouvernement souhaite-t-il enrayer le mécontentement de la population ? Réponse avec Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.