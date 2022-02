information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 11:53

Avec plus de 18 mois de retard, en raison de la pandémie de Covid-19, 80 chefs d'État, de gouvernements et responsables d'organisations internationales sont réunis à Bruxelles les 17 et 18 février pour le sixième sommet Union européenne-Union africaine. Bruxelles promet à cette occasion d'investir plus de 150 milliards d'euros sur le continent africain.