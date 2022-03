L'Union européenne se tourne vers les États-Unis pour réduire sa dépendance à l'énergie russe

information fournie par France 24 • 25/03/2022 à 11:50

"Les États-Unis et l'Union européenne vont travailler main dans la main pour prendre des mesures concrètes pour réduire la dépendance au gaz russe". Joe Biden et Ursula von der Leyen se sont exprimés ce vendredi 25 mars à l'issue d'un sommet de l'Otan à Bruxelles. Le président américain a présenté un nouveau partenariat énergétique entre les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis s’efforceront de garantir des volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaires pour le marché européen avec au moins 15 milliards de mètres cubes en 2022.