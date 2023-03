information fournie par France 24 • 10/03/2023 à 22:44

Info ou intox s’intéresse à une photo tirée d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui montrerait un « enterrement » symbolique de l’Ukraine à Courchevel en Savoie par des personnes habillées aux couleurs russes et françaises… Les Observateurs de France 24 ont mené l’enquête, et en réalité, le contexte n’a rien à voir avec l’Ukraine.