information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 11:13

Après des années de discussion et une nuit entière d'ultimes tractations, les eurodéputés et représentants des États membres ont trouvé mercredi matin un accord, dénoncé par les défenseurs des droits humains, sur l'épineuse réforme du système migratoire européen. Les précisions de notre chroniqueur Axel May.