L'UE face à l'afflux de migrants, la solidarité des 27 une fois encore à l'épreuve

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 17:52

La question migratoire est sur toutes les lèvres au Parlement européen depuis l’arrivée sur la petite île de Lampedusa en Italie, ces dernières semaines, de plus de 10 000 migrants venus de Tunisie. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont rendues sur place. Une visite hautement médiatisée qui masquait cependant assez mal l'impuissance de l'Union européenne à gérer collectivement les réfugiés et migrants, tant la question divise les partis politiques et les Vingt-Sept.