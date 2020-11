France 24 • 25/11/2020 à 15:46

Les affrontements entre l'armée éthiopienne et les forces dissidentes de la région du Tigré déstabilisent sérieusement l'Afrique de l'Est et doivent cesser, a déclaré mardi soir Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures.