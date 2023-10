information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 11:11

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus jeudi en sommet d'appeler à la mise en place de "couloirs humanitaires et de pauses" dans le conflit entre Israël et le Hamas afin de permettre l'acheminement d'aides à la population de Gaza, où la crise humanitaire s'est aggravée.