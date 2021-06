L'Otan, une alliance encore pertinente pour les Européens ?

France 24 • 11/06/2021 à 20:11

Pour la première fois depuis l'élection du président américain Joe Biden, l'Otan se réunit à Bruxelles, le 14 juin. Les états membres devraient afficher leur unité, sans pour autant occulter les sujets qui fâchent. Quelle relance de l'alliance après la présidence de Donald Trump et son désengagement financier ? Comment repenser les priorités stratégiques face à la Russie et la montée d'autres puissances potentiellement menaçantes ? Faut-il enfin construire une armée européenne et ainsi se libérer de la tutelle américaine ?