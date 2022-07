L'Oréal : une société cotée à la loupe

information fournie par Boursorama • 04/07/2022 à 11:42

Dans ce replay, retrouvez l'intervention de Christophe Babule, directeur général administration et finances de L'Oréal. Il évoque le métier de L'Oréal, sa stratégie, ses engagements et plus généralement sa vision du monde alors que le contexte a beaucoup évolué depuis la participation du leader des cosmétiques à la première édition de Boursolive.

La 2e édition du e-salon de l'investisseur individuel BoursoLive-Les Rencontres s'est tenue les 27 et 28 juin. L'occasion d'assister en direct à de nombreuses conférences et tables rondes.