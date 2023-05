L'ordinateur qui pouvait effectuer un milliard de milliards d'opérations par seconde

information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 19:51

Observation spatiale, prévisions météorologiques, création de médicaments, intelligence artificielle... Dans le travail scientifique, la puissance de calcul est de plus en plus essentielle. Elle est aussi au cœur d'une course mondiale où s'affrontent les grandes puissances, des États-Unis au Japon en passant par la Chine et l'Europe. Le nouveau graal est désormais le calculateur exaflopique, c'est-à-dire capable de générer un milliard de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde.