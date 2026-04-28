Lors d'une session du Conseil de sécurité de l’ONU sur la sécurité maritime, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, a affirmé lundi que "l’Iran est un État criminel international ", le qualifiant de "pirates des détroits".
L’Iran qualifié de "pirates des détroits" par le représentant américain à l’ONU
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