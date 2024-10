L'installation agricole, un long parcours semé d'embûches

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 11:22

En France, un agriculteur sur quatre a plus de 60 ans et cessera son activité dans les prochaines années. Ce sont donc plus de cinq millions d’hectares de terres agricoles qui vont changer de main. Mais qui va reprendre ces terres ? Celles-ci sont très convoitées pour de l'habitat individuel, mais aussi, et surtout, par d'autres agriculteurs déjà installés qui veulent s'agrandir et par des grands groupes industriels (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique...). Face à ces géants, pas facile pour un jeune qui veut s'installer de trouver une ferme. Une guerre pour la terre est en train de dessiner l'avenir de l'agriculture française. Reportage de Rebecca Martin.