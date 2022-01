information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 18:11

Depuis un an, des deux côtés de l'Atlantique, les prix flambent. Ceux de l'énergie, mais aussi des matières premières, des transports, des biens industriels, ou de la main-d'œuvre aux États-Unis. Le pic de l'inflation est-il pour bientôt ? Quelles conséquences pour les ménages, pour les entreprises et pour la reprise économique ? Et quelle est la réponse des banques centrales ?