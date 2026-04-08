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L'industrie de défense de l'Iran est "complètement" détruite, selon les Etats-Unis

information fournie par AFP Video 08/04/2026 à 17:01

Les Etats-Unis ont "fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran", a affirmé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au lendemain de l'annonce d'une trêve entre les deux pays.

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21

4 commentaires

  • 17:28

    L'industrie détruite a 100%, mais avec les 0% restants, les Iraniens on fait du bon boulot.!!!

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