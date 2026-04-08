Les Etats-Unis ont "fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran", a affirmé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au lendemain de l'annonce d'une trêve entre les deux pays.
L'industrie de défense de l'Iran est "complètement" détruite, selon les Etats-Unis
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